У Німеччині двох чоловіків звинуватили у продажі обладнання російському виробнику зброї

Федеральна прокуратура Німеччини (GBA) пред'явила звинувачення двом німцям, підозрюваним у продажу обладнання російській державній групі, що виробляє ракетні системи для російської армії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Прокуратура висунула звинувачення проти чоловіків, ідентифікованих як Александр С. і Александр О., в тому, що вони "діяли в комерційних цілях для секретної служби іноземної держави".

Александра С. звинувачують у продажі обладнання на суму близько 8 мільйонів євро російській компанії, яка виробляє ракетні системи для російської армії, в період з січня 2016 року по січень 2018 року.

За словами прокуратури, Александр С. експортував обладнання в Росію сімома партіями і обдурив органи експортного контролю Німеччини, вказавши фіктивних одержувачів і сфальсифікувавши сертифікати кінцевого використання.

Європейський Союз в 2014 році ввів заборону на продаж і експорт в Росію так званих товарів подвійного призначення, які можуть бути призначені повністю або частково для військових цілей, через її участі у війні в Україні.

Александра О. звинувачують в тому, що він надавав допомогу Александру С. шляхом підтримання контактів з одержувачами доставки і був присутній при обговоренні угод. Повідомляється, що він отримав комісійні.

Підсудний Александр С. був заарештований в лютому і з того часу знаходиться під вартою, в той час, як Александр О. все ще перебуває на волі.