В Германии двух мужчин обвинили в продаже оборудования российскому производителю оружия

Федеральная прокуратура Германии (GBA) предъявила обвинения двум немцам, подозреваемым в продаже оборудования российской государственной группе, которая производит ракетные системы для российской армии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Прокуратура выдвинула обвинения против мужчин, идентифицированных как Александр С. и Александр О., в том, что они "действовали в коммерческих целях для секретной службы иностранного государства".

Александра С. обвиняют в продаже оборудования на сумму около 8 млн евро российской компании, которая производит ракетные системы для российской армии, в период с января 2016 по январь 2018 года.

По словам прокуратуры, Александр С. экспортировал оборудование в Россию семью партиями и обманул органы экспортного контроля Германии, указав фиктивных получателей и сфальсифицировав сертификаты конечного использования.

Европейский Союз в 2014 году ввел запрет на продажу и экспорт в Россию так называемых товаров двойного назначения, которые могут быть назначены полностью или частично для военных целей, из-за ее участия в войне в Украине.

Александра А. обвиняют в том, что он оказывал помощь Александру С. путем поддержания контактов с получателями доставки и присутствовал при обсуждении соглашений. Сообщается, что он получил комиссионные.

Подсудимый Александр С. был арестован в феврале и с тех пор находится под стражей, в то время, как Александр А. все еще находится на свободе.