Держдеп США: мілітаризація Росією окупованого Криму загрожує спільній безпеці

Сполучені Штати заявляють, що мілітаризація Росією окупованого Криму загрожує безпеці не тільки України, а й інших країн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написала в Twitter речниця Держдепу США Морган Ортагус.

"Окупація Росією і мілітаризація українського півострова Крим загрожує нашій спільній безпеці. Крим - це Україна. Ми закликаємо Росію негайно припинити призовну кампанію і повернути повний контроль над півостровом Україні", - написала Ортагус.

Russia's ongoing occupation and militarization of Ukraine's Crimean peninsula threatens our common security. Crimea is Ukraine. We call on Russia to immediately end its conscription campaign and return full control of the peninsula to Ukraine. https://t.co/5DxtUSZ6tm