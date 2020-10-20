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Держдеп США: мілітаризація Росією окупованого Криму загрожує спільній безпеці

Вівторок, 20 жовтня 2020, 17:22

Сполучені Штати заявляють, що мілітаризація Росією окупованого Криму загрожує безпеці не тільки України, а й інших країн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написала в Twitter речниця Держдепу США Морган Ортагус.

"Окупація Росією і мілітаризація українського півострова Крим загрожує нашій спільній безпеці. Крим - це Україна. Ми закликаємо Росію негайно припинити призовну кампанію і повернути повний контроль над півостровом Україні", - написала Ортагус.

Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше заявив, що незаконний призов на військову службу, що Росія проводить у Криму, є воєнним злочином і прямо заборонений міжнародним гуманітарним правом.

В Євросоюзі вважають примусовий призов в окупованому Криму частиною зусиль РФ з підриву суверенітету України, що порушує міжнародне право. 

Нагадаємо, 1 жовтня Європейський Союз розширив санкції проти учасників будівництва Керченського мосту, внісши у "чорний список" двох фізичних осіб і чотири компанії.

У ЄС пояснили, що двох росіян та компанії внесли до "чорного списку" через їх роль в розробці, будівництві або використанні залізничної інфраструктури між Росією і Кримом.

Слід зазначити, що у 2018 році Євросоюз офіційно запровадив санкції щодо шести російських компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту.

Пізніше до санкцій приєдналися Велика Британія і Швейцарія.

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