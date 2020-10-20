Держдеп США: мілітаризація Росією окупованого Криму загрожує спільній безпеці

Сполучені Штати заявляють, що мілітаризація Росією окупованого Криму загрожує безпеці не тільки України, а й інших країн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написала в Twitter речниця Держдепу США Морган Ортагус.

"Окупація Росією і мілітаризація українського півострова Крим загрожує нашій спільній безпеці. Крим - це Україна. Ми закликаємо Росію негайно припинити призовну кампанію і повернути повний контроль над півостровом Україні", - написала Ортагус.

Russia's ongoing occupation and militarization of Ukraine's Crimean peninsula threatens our common security. Crimea is Ukraine. We call on Russia to immediately end its conscription campaign and return full control of the peninsula to Ukraine. https://t.co/5DxtUSZ6tm — Morgan Ortagus (@statedeptspox) October 20, 2020

Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше заявив, що незаконний призов на військову службу, що Росія проводить у Криму, є воєнним злочином і прямо заборонений міжнародним гуманітарним правом.

В Євросоюзі вважають примусовий призов в окупованому Криму частиною зусиль РФ з підриву суверенітету України, що порушує міжнародне право.

Нагадаємо, 1 жовтня Європейський Союз розширив санкції проти учасників будівництва Керченського мосту, внісши у "чорний список" двох фізичних осіб і чотири компанії.

У ЄС пояснили, що двох росіян та компанії внесли до "чорного списку" через їх роль в розробці, будівництві або використанні залізничної інфраструктури між Росією і Кримом.

Слід зазначити, що у 2018 році Євросоюз офіційно запровадив санкції щодо шести російських компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту.

Пізніше до санкцій приєдналися Велика Британія і Швейцарія.