Госдеп США: милитаризация Россией оккупированного Крыма угрожает общей безопасности

Соединенные Штаты заявляют, что милитаризация Россией оккупированного Крыма угрожает безопасности не только Украины, но и других стран.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написала в Twitter пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус.

"Оккупация Россией и милитаризация украинского полуострова Крым угрожает нашей общей безопасности. Крым - это Украина. Мы призываем Россию немедленно прекратить призывную кампанию и вернуть полный контроль над полуостровом Украине", - написала Ортагус.

Russia's ongoing occupation and militarization of Ukraine's Crimean peninsula threatens our common security. Crimea is Ukraine. We call on Russia to immediately end its conscription campaign and return full control of the peninsula to Ukraine. https://t.co/5DxtUSZ6tm