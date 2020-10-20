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Госдеп США: милитаризация Россией оккупированного Крыма угрожает общей безопасности

Вторник, 20 октября 2020, 17:22

Соединенные Штаты заявляют, что милитаризация Россией оккупированного Крыма угрожает безопасности не только Украины, но и других стран.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написала в Twitter пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус.

"Оккупация Россией и милитаризация украинского полуострова Крым угрожает нашей общей безопасности. Крым - это Украина. Мы призываем Россию немедленно прекратить призывную кампанию и вернуть полный контроль над полуостровом Украине", - написала Ортагус.

Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее заявил, что проводимый Россией в Крыму незаконный призыв на воинскую службу является военным преступлением и прямо запрещен международным гуманитарным правом.

В Евросоюзе считают принудительный призыв в оккупированном Крыму частью усилий РФ по подрыву суверенитета Украины, что нарушает международное право.

Напомним, 1 октября Европейский Союз расширил санкции против участников строительства Керченского моста, внеся в "черный список" двух физических лиц и четыре компании.

В ЕС объяснили, что двух россиян и компании внесли в "черный список" за их роль в разработке, строительстве или использовании железнодорожной инфраструктуры между Россией и Крымом.

Следует отметить, что в 2018 году Евросоюз официально ввел санкции в отношении шести российских компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.

Позже к санкциям присоединились Великобритания и Швейцария.

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