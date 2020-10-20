Госдеп США: милитаризация Россией оккупированного Крыма угрожает общей безопасности

Соединенные Штаты заявляют, что милитаризация Россией оккупированного Крыма угрожает безопасности не только Украины, но и других стран.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написала в Twitter пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус.

"Оккупация Россией и милитаризация украинского полуострова Крым угрожает нашей общей безопасности. Крым - это Украина. Мы призываем Россию немедленно прекратить призывную кампанию и вернуть полный контроль над полуостровом Украине", - написала Ортагус.

Russia's ongoing occupation and militarization of Ukraine's Crimean peninsula threatens our common security. Crimea is Ukraine. We call on Russia to immediately end its conscription campaign and return full control of the peninsula to Ukraine. https://t.co/5DxtUSZ6tm — Morgan Ortagus (@statedeptspox) October 20, 2020

Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее заявил, что проводимый Россией в Крыму незаконный призыв на воинскую службу является военным преступлением и прямо запрещен международным гуманитарным правом.

В Евросоюзе считают принудительный призыв в оккупированном Крыму частью усилий РФ по подрыву суверенитета Украины, что нарушает международное право.

Напомним, 1 октября Европейский Союз расширил санкции против участников строительства Керченского моста, внеся в "черный список" двух физических лиц и четыре компании.

В ЕС объяснили, что двух россиян и компании внесли в "черный список" за их роль в разработке, строительстве или использовании железнодорожной инфраструктуры между Россией и Крымом.

Следует отметить, что в 2018 году Евросоюз официально ввел санкции в отношении шести российских компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.

Позже к санкциям присоединились Великобритания и Швейцария.