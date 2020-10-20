У Німеччині перший регіон оголосив про локдаун

Альпійський регіон на півдні Німеччини оголосив про запровадження повного карантину - це перше подібне рішення у країні з моменту першої хвилі коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

105 000 жителів громади Берхтесгеденер, що межує з Австрією, зможуть залишати домівки лише з найважливіших причин протягом наступних двох тижнів.

За даними Європейського центру з профілактики та контролю захворювань, за останні 14 днів Німеччина зареєструвала 84 випадки захворювання на Covid-19 на 100 000 людей.

Але місцевий рівень зараження в землі Берхтесгеденер, що входить до складу землі Баварія, за минулий тиждень досяг 273 на 100 000 осіб, саме тому було запроваджено карантин.

Школи, ресторани, бари, театри, спортзали, кінотеатри та готелі будуть закриті, але церковні служби будуть дозволені.

Нагадаємо, в Італії вже два регіони вирішили запровадити нічну комендантську годину через стрімке зростання випадків коронавірусу.