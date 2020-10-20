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В Германии первый регион объявил о локдауне

Вторник, 20 октября 2020, 18:26

Альпийский регион на юге Германии объявил о введении полного карантина - это первое подобное решение в стране с момента первой волны коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

105 000 жителей общины Берхтесгеденер, граничащей с Австрией, смогут покидать дома только по важнейшим причинам в течение следующих двух недель.

По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, за последние 14 дней Германия в среднем регистрировала 84 случая заболевания Covid-19 на 100 000 человек.

Но местный уровень заражения в общине Берхтесгеденер, входящей в состав земли Бавария, за прошедшую неделю достиг 273 на 100 000 человек, поэтому был введен карантин.

Школы, рестораны, бары, театры, спортзалы, кинотеатры и гостиницы будут закрыты, но церковные службы будут разрешены.

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