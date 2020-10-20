США утилізували надіслані Росією 45 апаратів ШВЛ, їх жодного разу не використали

Федеральне агентство з управління в надзвичайних ситуаціях США (FEMA) утилізувало 45 апаратів штучної вентиляції легенів, які були раніше надіслані Росією для допомоги в боротьбі з коронавірусом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомило видання Buzzfeed з посиланням на співробітника FEMA.

У той час як США готувалися до великої хвилі хворих на коронавірус в березні, президент Дональд Трамп по телефону звернувся до президента РФ Владіміра Путіна з проханням про допомогу. У відповідь Москва відправила 45 апаратів штучної вентиляції легенів та інше медичне приладдя в ящиках з грифом "З Росії з любов'ю".

Російські апарати ШВЛ були прийняті співробітниками Федерального агентства з надзвичайних ситуацій в Нью-Йорку 1 квітня і розподілені між лікарнями там і в Нью-Джерсі. Але з апаратами ШВЛ "Авента-М" були проблеми з моменту їх доставки, і вони ніколи не використовувалися.

Тепер, за даними FEMA, вони, по суті, викинуті на смітник. "Передані в дар апарати були утилізовані відповідно до суворих нормативних вимог з утилізації небезпечних відходів, встановленими Управлінням загальних служб США (GSA) і Агентством з охорони навколишнього середовища (EPA)", - повідомив представник FEMA.

Неясно, коли саме агентство утилізувало апарати ШВЛ. У травні FEMA повідомила, що апарати помістили на склади в Нью-Йорку і Нью-Джерсі після того, як стало відомо про технічні проблеми з ними.

У травні стало відомо, що Росія попросила у США заплатити майже $660 000 за доставку медичної допомоги, яку Кремль називав "гуманітарною допомогою.