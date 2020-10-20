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США утилизировали присланные Россией 45 аппаратов ИВЛ, их ни разу не использовали

Вторник, 20 октября 2020, 19:12

Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) утилизировало 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые были ранее присланы Россией для помощи в борьбе с коронавирусом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщило издание Buzzfeed со ссылкой на сотрудника FEMA.

В то время как США готовились к большой волне больных коронавирусом в марте, президент Дональд Трамп по телефону обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи. В ответ Москва отправила 45 аппаратов искусственной вентиляции легких и другие медицинские принадлежности в ящиках с грифом "Из России с любовью".

Российские аппараты ИВЛ были приняты сотрудниками Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям в Нью-Йорке 1 апреля и распределены между больницами там и в Нью-Джерси. Но с аппаратами ИВЛ Авента-М были проблемы с момента их доставки, и они никогда не использовались.

Теперь, по данным FEMA, они, по сути, выброшены на помойку.

"Переданные в дар аппараты были утилизированы в соответствии со строгими нормативными требованиями по утилизации опасных отходов, установленными Управлением общих служб США (GSA) и Агентством по охране окружающей среды (EPA)", - сообщил представитель FEMA.

Неясно, когда именно агентство утилизировало аппараты ИВЛ. В мае FEMA сообщило, что аппараты поместили на склады в Нью-Йорке и Нью-Джерси после того, как стало известно о технических проблемах с ними.

Напомним, в мае стало известно, что Россия попросила США заплатить почти $660 000 за доставку медицинской помощи, которую Кремль называл "гуманитарной помощью".

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