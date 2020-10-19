У Франції ініціюють розпуск "ворожих до Республіки" організацій після вбивства вчителя

Міністерство внутрішніх справ Франції збирається ініціювати розпуск громадських організацій ісламського спрямування, діяльність яких виглядає як "ворожа до Республіки", після жорсткого вбивства вчителя, який на уроці показав карикатури на пророка Мухаммеда.

Як розповів глава МВС Жераль Дарманен, таку пропозицію хочуть винести на розгляд уряду найближчим часом, пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Серед організацій ісламського спрямування, яких насамперед буде стосуватися ініціатива - CCIF (Об’єднання проти ісламофобії у Франції) та BarakaCity.

За словами міністра, є "певна кількість свідчень", з яких складається враження, що їхня діяльність є "ворожою до Республіки". Зокрема, каже Дарманен, CCIF своєю реакцією доклалася до засудження дій Самюеля Паті, який показав на уроці карикатури на пророка Мухаммеда, що у підсумку спровокувало екстреміста на вбивство.

При цьому, деякі з цих громадських організацій отримують кошти від держави.

"На мою думку, такі асоціації треба розпускати… Можна чітко бачити, як політичний іслам поєднується з радикалізованим ісламом, і все це закінчується тероризмом. З політичним ісламом потрібно боротися так само, як і з тероризмом", - заявив Жераль Дарманен.

Напередодні президент Еммануель Макрон звернувся до МВС з проханням скласти список організацій, які позиціонують свою діяльність як антиісламофобські, та провести щодо усіх належну перевірку.

Нагадаємо, у п’ятницю 16 жовтня молодий чоловік обезголовив 47-річного Самюеля Паті, викладача історії в місцевому коледжі, який показував студентам карикатури на пророка Мухаммеда. За кілька хвилин після цього поліція застрелила нападника.

Прокурор Жан-Франсуа Рікар підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що нападником був 18-річний чеченець, який народився в Москві. Він на законних підставах проживав у Франції як біженець. Сам нападник не був студентом коледжу.

Французькі правоохоронці затримали 11 осіб, підозрюваних у причетності до вбивства вчителя. Більшість із них - найближче оточення нападника.

Напередодні тисячі людей у Парижі, Марселі, Ліоні та десятках інших міст вийшли вшанувати пам'ять Самюеля Паті.