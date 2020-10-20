Вбивця французького вчителя підкуповував учнів, щоб добратись до жертви - ЗМІ

18-річний Абдулах Анзоров пропонував учням середньої школи під Парижем гроші, щоб з'ясувати інформацію про вчителя історії Самюеля Паті, якого він обезголовив у п'ятницю, 16 жовтня.

Про це довідалися журналісти видання Le Monde, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

За даними газети, Анзоров приїхав в Конфлан-Сент-Онорін, де розташована школа, з передмістя Евре за 80 кілометрів від місця вбивства.

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18-річний чеченець прийшов до будівлі середньої школи, де викладав Паті, і став роздавати учням "сотні євро" в обмін на інформацію про їх вчителя історії та географії.

Яким чином в руки 18-річного юнака могли потрапити "сотні євро", поки що невідомо.

Слідчі з'ясували, що гроші "пішли по руках" учнів і потрапили до 15-річного школяра, який зараз перебуває під вартою. Саме він вказав злочинцеві на вчителя, який виходив зі школи.

Як пише газета, поки ніщо не вказує на те, що школяр, про якого йдеться, міг припустити подальший розвиток подій. Так чи інакше зараз слідчі працюють у вкрай напружених умовах, оскільки велика кількість свідків є неповнолітніми.

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Свідчення утримуваних під вартою осіб, серед яких є школярі, часто відрізняються і суперечать одне одному.

16 жовтня Абдулах Анзоров, юнак чеченського походження, народжений у Москві, обезголовив учителя, який показував на уроці карикатури на пророка Мухаммеда.

Анзоров на законних підставах проживав у Франції як біженець і не був студентом коледжу.

У неділю 18 жовтня тисячі людей у Парижі, Марселі, Ліоні та десятках інших міст вийшли вшанувати пам'ять Самюеля Паті.