Во Франции допросят 7 человек, среди них и несовершеннолетних, которые могли помогать убийце учителя

В Париже следователи допросят семь человек, среди них и двух несовершеннолетних, которые могли своими действиями помочь чеченцу-убийце учителя найти свою жертву.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, пишет "Европейская правда".

Среди этих людей - отец ученика, который начал призывать к мести учителю, после того как он на уроках на тему свободы слова показал карикатуры на пророка Мухаммеда. Следователи выяснили, что он в WhatsApp переписывался с убийцей - 18-летним чеченцем, рожденным в Москве, проживавший во Франции в качестве беженца.

Также это активист-исламист Абдельхаким Сефриви, активно поддержал отца этого ученика в распространении информации о том, что учитель показывал карикатуры на пророка, и осуждении его действий.

Двух несовершеннолетних, учащихся колледжа, подозревают в том, что они за деньги согласились помочь убийцы узнать и найти Самюэля Пати.

Еще трое - товарищи убийцы. Следователи говорят, что один из них мог сопровождать его к месту преступления, другой - вместе с ним выбирал в магазине чем для нападения.

В то же время, еще девять человек, задержанных ранее, отпустили. Среди них - трое учеников колледжа, а также родители, младший брат и дед убийцы, и один парень, ранее судимый за терроризм, который был знаком с нападающим.

Напомним, жестокое убийство Самюэля Пати произошло 16 октября около 17-00, неподалеку от колледжа в Конфлан-Сент-Онорин, где он преподавал.

В воскресенье 18 октября тысячи людей в Париже, Марселе, Лионе и десятках других городов вышли почтить его память.

Прощание с убитым учителем состоится вечером 21 октября во Сорбонне.

Убийство произошло через пять лет после нападения на офис сатирического журнала Charlie Hebdo, который публиковал карикатуры на пророка Мухаммеда. Тогда от рук исламистов погибли 12 человек.