У Шотландії хочуть змінити дорогу до парку через агресивних корів

До парку поблизу Единбургу хочуть облаштувати нову дорогу після того, як корови, що пасуться на лузі уздовж існуючої стежки, вчетверте напали на перехожих і завдали їм травм.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

Широка стежка до регіонального парку Пентленд Хіллз на околицях Единбурга пролягає через луг, де пасуться корови, що належать коледжу сільського господарства.

За останні кілька тижнів тварини вже чотири рази нападали на людей, які йшли до парку, хоча жодних провокацій не було - принаймні, так стверджують постраждалі.

Минулого тижня 60-річному чоловікові довелося накладати шви після того, як корова вдарила його рогами. Йому дістався глибокий поріз на руці та забої на ногах і ребрах.

За його словами, коли він з дружиною проходив стежкою повз стадо, одна з корів вибігла та почала наближатися до них, нахиливши голову, а потім атакувала. Вони побоялися повернутися спиною та відбігати, тому що у такому випадку тварина також могла напасти.

Перед тим у вересні нападу зазнали інші люди. Одного з них корова вдарила двічі - спершу збила з ніг, а потім, вже лежачого, притиснула рогами до землі.

Речник Коледжу сільського господарства Шотландії, якому належить стадо, заявив, що вони серйозно стурбовані інцидентами і будуть говорити з адміністрацією парку про те, щоб облаштувати для відвідувачів іншу стежку.

За його словами, біля лугу встановили попереджувальні знаки про те, як не роздратувати корів, зокрема просячи людей не підходити до телят, щоб не спровокувати їхніх матерів. Проте деякі перехожі дражнять корів та ображають їх, налаштовуючи проти усіх "чужих" людей.

На зиму корів переженуть в інше місце, а поки що відвідувачів парку просять бути максимально обережними.