В Шотландии хотят изменить дорогу к парку из-за агрессивных коров

К парку вблизи Эдинбурга хотят обустроить новую дорогу после того, как коровы, пасущиеся на лугу вдоль существующей тропы, в четвертый раз напали на прохожих и нанесли им травмы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

Широкая тропа к региональному парку Пентленд Хиллз в окрестностях Эдинбурга проходит через луг, где пасутся коровы, принадлежащие сельскохозяйственному колледжу.

За последние несколько недель животные уже четыре раза нападали на людей, которые шли в парк, хотя никаких провокаций не было - по крайней мере, так утверждают пострадавшие.

На прошлой неделе 60-летнему мужчине пришлось накладывать швы после того, как корова ударила его рогами. Он получил глубокий порез на руке и ушибы на ногах и ребрах.

По его словам, когда он с женой проходил по тропинке мимо стада, одна из коров выбежала и начала приближаться к ним, наклонив голову, а потом атаковала. Они побоялись повернуться спиной и побежать, потому что в таком случае животное также могло напасть.

Перед тем в сентябре нападению подверглись другие люди. Одного из них корова ударила дважды - сначала сбила с ног, а затем, уже лежащего, прижала рогами к земле.

Представитель колледжа сельского хозяйства Шотландии, которому принадлежит стадо, заявил, что они серьезно обеспокоены инцидентами и будут говорить с администрацией парка о том, чтобы обустроить для посетителей другую тропу.

По его словам, на лугу установили предупредительные знаки о том, как себя вести, в частности, прося людей не подходить к телятам, чтобы не спровоцировать их матерей. Однако некоторые прохожие дразнят коров и оскорбляют их, настраивая тех против всех "чужаков".

На зиму коров перегонят в другое место, а пока посетителей парка просят быть максимально осторожными.