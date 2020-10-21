Ірландія запровадить штраф у 500 євро за домашні вечірки

Уряд Ірландії запропонував встановити додаткові штрафи для порушників коронавірусних обмежень в розмірі до 500 євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Законодавство, яке, як очікується, буде прийнято найближчими днями, передбачає штрафи для людей, які влаштовують домашні вечірки, і тих, хто подорожує за межі 5-кілометрової зони від свого житла.

Поточний штраф в розмірі 2500 євро або тюремне ув'язнення терміном до шести місяців буде застосовуватися за порушення обмежень на поїздки до прийняття нового закону.

У понеділок ірландський кабінет міністрів погодився ввести обмеження п'ятого рівня - вищий рівень в системі оповіщення країни.

Обмеження діятимуть протягом шести тижнів, але будуть переглянуті через чотири.

Ірландія першою в Європі вирішила повернути безпрецедентні обмеження для стримання епідемії коронавірусу на всій території країни.

Настільки жорсткі обмеження наразі запровадив лише британський Уельс. Там заходи включають закриття другорядних підприємств роздрібної торгівлі, закладів відпочинку і готельного бізнесу, ресторанів та барів.