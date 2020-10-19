Уельс повертає жорсткий локдаун: всі мають залишатися вдома

Уряд британського Уельсу оголосив про повернення жорсткого локдауну, за аналогом введеного в березні, за якого більшість підприємств буде закрито, а людям слід залишатися вдома.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Згідно з рішенням, нові жорсткі обмеження почнуть діяти з 18:00 в п'ятницю і протривають 17 днів.

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Заходи включають закриття другорядних підприємств роздрібної торгівлі, закладів відпочинку і готельного бізнесу, ресторанів та барів.

Громадські центр і бібліотеки, а також місця відправлення культу зачиняються. Весілля і похорони дозволені.

Людям слід працювати вдома - за винятком працівників критично важливих сфер. Всі зустрічі в приміщенні і на відкритому повітрі з людьми, з якими не проживає особа, заборонені.

Початкові школи знову відкриються після половини періоду, середні школи працюватимуть тільки для учнів сьомого і восьмого класів.

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Перший міністр Уельсу Марк Дрейкфорд пояснив, що локдаун повинен бути "різким і глибоким", аби мати необхідний вплив. "Всі жителі Уельсу повинні будуть залишатися вдома. Всі другорядні підприємства доведеться закрити", - сказав Дрейкфорд.

Глава уельського уряду пояснив, що без цих заходів система охорони здоров’я не зможе впоратися з ситуацією і "загине ще більше людей".

Раніше влада Словенії оголосила епідемію на всій території країни, заборонила пересування між регіонами і запровадила комендантську годину в нічний час.