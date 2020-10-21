Ирландия введет штраф в 500 евро за домашние вечеринки

Правительство Ирландии предложило установить дополнительные штрафы для нарушителей коронавирусных ограничений в размере до 500 евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Законодательство, которое, как ожидается, будет принято в ближайшие дни, предусматривает штрафы для людей, которые устраивают домашние вечеринки, и тех, кто путешествует за пределы 5-километровой зоны от своего жилища.

Текущий штраф в размере 2500 евро или тюремное заключение сроком до шести месяцев будет применяться за нарушение ограничений на поездки до принятия нового закона.

В понедельник ирландский кабинет министров согласился ввести ограничения пятого уровня - высший уровень в системе оповещения страны.

Ограничения будут действовать в течение шести недель, но будут пересмотрены через четыре.

Ирландия первой в Европе решила вернуть беспрецедентные ограничения для сдерживания эпидемии коронавируса на всей территории страны.

Столь жесткие ограничения пока ввел только британский Уэльс. Там меры включают закрытие второстепенных предприятий розничной торговли, отдыха и гостиничного бизнеса, ресторанов и баров.