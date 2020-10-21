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Німеччина збирається надати спецслужбам доступ до повідомлень у месенджерах

Середа, 21 жовтня 2020, 15:07

Уряд Німеччини погодив законопроєкт, який дозволить надавати доступ спецслужбам до переписки користувачів месенджерів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Проєкт, розроблений міністерством внутрішніх справ, передбачає розширення можливостей співробітників Федерального відомства з охорони конституції, Федеральної розвідувальної служби та Служби військової контррозвідки.

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За необхідності, вони зможуть слухати розмови та читати повідомлення у WhatsApp та інших месенджерах із зашифрованими повідомленнями.

При цьому, спецслужби не зможуть самовільно отримувати доступ до переписок і розмов - для кожного випадку буде потрібне погодження компетентного органу.

Одночасно передбачається посилення парламентського контролю у цій сфері шляхом збільшення кількості членів спецкомісії Бундестагу, що контролює обмеження спецслужбами свободи комунікацій.

Погоджений проєкт тепер має затвердити Бундестаг.

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