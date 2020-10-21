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Германия собирается предоставить спецслужбам доступ к сообщениям в мессенджерах

Среда, 21 октября 2020, 15:07

Правительство Германии согласовало законопроект, который позволит предоставлять доступ спецслужбам к переписке пользователей мессенджеров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Проект, разработанный министерством внутренних дел, предусматривает расширение возможностей сотрудников Федерального ведомства по охране конституции, Федеральной разведывательной службы и Службы военной контрразведки.

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При необходимости они смогут слушать разговоры и читать сообщения в WhatsApp и других мессенджерах с зашифрованными сообщениями.

При этом спецслужбы не смогут самовольно получать доступ к переписке и разговорам - для каждого случая потребуется согласование компетентного органа.

Одновременно предусматривается усиление парламентского контроля в этой сфере путем увеличения количества членов спецкомиссии Бундестага, контролирующая ограничения спецслужбами свободы коммуникаций.

Согласованный проект теперь должен утвердить Бундестаг.

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