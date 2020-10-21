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У Грузії озброєний чоловік захопив заручників у банку і вимагає $500 тисяч

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У Грузії озброєний чоловік захопив заручників у банку і вимагає $500 тисяч

Середа, 21 жовтня 2020, 16:07

У грузинському місті Зугдіді стався напад на філію "Банку Грузії", 19 осіб опинилися в заручниках.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал Rustavi 2.

За попередніми даними, нападник один, він взяв у заручники співробітників банку і відвідувачів. Один із співробітників встиг натиснути на кнопку тривоги.

 

Один із заручників зробив заяву, в якій вказав, що нападник вимагає 500 000 доларів.

"У будівлі 19 осіб, в одній кімнаті озброєний до зубів нападник, з автоматом, пістолетом, гранатою, яку він постійно тримає в руці, тому будь-яке насильницьке рішення ситуації виключено", - сказав він.

За даними "Грузія Онлайн", частина заручників покинула філія банку. П'ять заручників залишили будівлю за допомогою пожежного крана.

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