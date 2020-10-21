В Грузии вооруженный человек захватил заложников в банке и требует $500 000

В грузинском городе Зугдиди произошло нападение на филиал "Банка Грузии", 19 человек оказались в заложниках.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал Rustavi 2.

По предварительным данным, нападавший один, он взял в заложники сотрудников банка и посетителей. Один из сотрудников успел нажать на кнопку тревоги.

Один из заложников сделал заявление, в котором указал, что нападающий требует 500 000 долларов.

"В здании 19 человек, в одной комнате вооруженный до зубов нападающий, с автоматом, пистолетом, гранатой, которую он постоянно держит в руке, поэтому любое насильственное решение ситуации исключено", - сказал он.

По данным "Грузия Онлайн", часть заложников покинули филиал банка. Пять заложников покинули здание с помощью пожарного крана.