Британія підтвердила вихід з військових місій ЄС після Brexit

Велика Британія офіційно повідомила Європейський Союз про намір вийти з військових місій блоку до кінця цього року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Інформацію про отримане повідомлення підтвердили представники ЄС на зустрічі із послами країн-членів у середу в Брюсселі.

Британія посідає центральне місце в європейських зусиллях з питань безпеки, але в березні 2018 року учасники переговорів між Брюсселем та Лондоном домовились, що Британія не може продовжувати керувати місіями ЄС та брати участь у них після Brexit.

Іспанія та Італія домовились взяти на себе більшу роль у більшості з 17 операцій з підтримання миру та навчань ЄС у всьому світі.

Нагадаємо, переговори про нову угоду між ЄС і Британією після завершення перехідного періоду зайшли в глухий кут.

16 жовтня речник уряду Британії сказав, що Лондон вважає перемовини завершеними у зв’язку з тим, що ЄС не бажає змінювати свою позицію.

Перед тим прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що країна тепер готова вийти з єдиного ринку і митного союзу ЄС без укладення нової угоди про вільну торгівлю, звинувативши блок у відмові запропонувати достатньо хороші умови, але сказав, що завжди буде готовий почути пропозиції від ЄС, якщо лідери блоку повернуться до Британії з "корінною зміною підходу".