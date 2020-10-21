Британия подтвердила выход из военных миссий ЕС после Brexit

Великобритания официально уведомила Европейский Союз о намерении выйти из военных миссий блока до конца этого года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Информацию о полученном сообщении подтвердили представители ЕС на встрече с послами стран-членов в среду в Брюсселе.

Великобритания занимает центральное место в европейских усилиях по безопасности, но в марте 2018 участники переговоров между Брюсселем и Лондоном договорились, что Великобритания не может продолжать управлять миссиями ЕС и участвовать в них после Brexit.

Испания и Италия договорились взять на себя большую роль в большинстве из 17 операций по поддержанию мира и учений ЕС во всем мире.

Напомним, переговоры о новом соглашении между ЕС и Британией после завершения переходного периода зашли в тупик.

16 октября представитель правительства Великобритании сказал, что Лондон считает переговоры завершенными в связи с тем, что ЕС не желает менять свою позицию.

Перед тем премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна теперь готова выйти из единого рынка и таможенного союза ЕС без заключения нового соглашения о свободной торговле, обвинив блок в отказе предложить достаточно хорошие условия, но сказал, что всегда будет готов услышать предложения от ЕС, если лидеры блока вернутся в Великобританию с "коренным изменением подхода".