У Нідерландах понад 8700 випадків коронавірусу, друге місце за темпами поширення в Європі

У Нідерландах зафіксовано черговий антирекорд нових щоденних випадків коронавірусу - 8764 інфікованих.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Більшість із зареєстрованих інфекцій було виявлено в Амстердамі – 751 випадок. Багато позитивних тестів було також у Роттердамі та Гаазі, 473 та 293 відповідно.

За останню добу до лікарень потрапили 232 нових хворих, 52 нові пацієнти потрапили до реанімації.

Загалом в лікарнях перебувають 1943 особи з коронавірусом, з них 450 у реанімації. Померло 59 хворих на коронавірус, вчора було зареєстровано 46 смертей. За останні сім днів реєструвалося в середньому 30 смертей на день проти 21 смерті на день тижнем раніше.

Через затримку у передачі даних про смерть не завжди повідомляють відразу. Тому деякі випадки смерті були не минулого тижня, а лише минулого тижня про це повідомляли органи охорони здоров’я.

Напередодні було підтверджено на 589 менше, і органи охорони здоров’я навіть заявляли про "менш різке збільшення" кількості інфекцій, і навіть існувала надія, що найближчого тижня буде видно чітке вирівнювання.

Нідерланди - друга країна в Європі за темпами поширення коронавірусу після Чехії, яка сьогодні оголосила локдаун.