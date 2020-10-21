В Нидерландах более 8700 случаев коронавируса, второе место по темпам распространения в Европе

В Нидерландах зафиксирован очередной антирекорд новых ежедневных случаев коронавируса - 8764 инфицированных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Большинство из зарегистрированных инфекций было обнаружено в Амстердаме - 751 случай. Много положительных тестов было также в Роттердаме и Гааге, 473 и 293 соответственно.

За последние сутки в больницы попали 232 новых больных, 52 новых пациента поступили в реанимацию.

Всего в больницах находятся 1943 человека из коронавируса, из них 450 в реанимации. Умерло 59 больных коронавирусом, вчера было зарегистрировано 46 смертей. За последние семь дней регистрировалось в среднем 30 смертей в день против 21 смерти в день неделей ранее.

Из-за задержки в передаче данных о смерти не всегда сообщают сразу. Поэтому некоторые случаи смерти произошли не на прошлой неделе, а лишь на прошлой неделе об этом сообщали органы здравоохранения.

Накануне было подтверждено на 589 меньше и органы здравоохранения даже заявляли о "менее резком увеличении" количества инфекций, а также существовала надежда, что в ближайшую неделю будет видно четкое выравнивание.

Нидерланды - вторая страна в Европе по темпам распространения коронавируса после Чехии, где сегодня объявили локдаун.