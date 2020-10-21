Міністр охорони здоров'я Німеччини захворів на коронавірус

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан здав позитивний тест на коронавірус і знаходиться на домашній ізоляції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Представник міністерства сказав, що поки у Шпана з'явилися тільки симптоми застуди. "Всі контактні особи були поінформовані", - сказав він.

Шпан був присутній на засіданні кабінету міністрів в середу вранці. На фотографіях він зображений в масці.

Офіційний представник уряду заявив, що Кабмін не буде йти на карантин, не дивлячись на участь Шпана в засіданні.

Він пояснив, що зустріч проходила з дотриманням правил гігієни і дистанції, які спрямовані на те, щоб навіть в разі участі інфікованої людини, карантин для інших учасників не буде потрібний.

Нашгадаємо, альпійський регіон на півдні Німеччини оголосив про запровадження повного карантину - це перше подібне рішення у країні з моменту першої хвилі коронавірусу.