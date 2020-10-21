Глава Минздрава Германии заболел коронавирусом

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сдал положительный тест на коронавирус и находится на домашней изоляции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Представитель министерства сказал, что пока у Шпана появились только симптомы простуды." Все контактные лица были проинформированы", - сказал он.

Шпан присутствовал на заседании кабинета министров в среду утром. На фотографиях он изображен в маске.

Официальный представитель правительства заявил, что Кабмин не будет уходить на карантин, несмотря на участие Шпана в заседании.

Он пояснил, что встреча проходила с соблюдением правил гигиены и дистанции, которые направлены на то, чтобы даже в случае участия инфицированного человека карантин для других участников не потребовался.