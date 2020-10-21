Офисы евроинтеграции откроются еще в трех областях Украины

Правительство одобрило распоряжение, которым дает старт созданию новых региональных офисов по евроинтеграции в Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областях.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте Кабмина.

Координатором проекта назначена вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Правительство делает фокус на децентрализации евроинтеграции, чтобы каждый мог воспользоваться преимуществами сближения Украины с ЕС и получать больше информации о евроинтеграции Украины в своем регионе. Местные офисы будут работать как информационно-координационные хабы, где будет налажено более тесное сотрудничество между местными органами власти, гражданами и бизнесом", - сказала Стефанишина.

Среди прочего региональные офисы по евроинтеграции будут работать над культурными и образовательными проектами; распространением знаний о европейском курсе Украины среди школьников и студентов; помогать местному бизнесу для выхода на европейские рынки; налаживать коммуникацию с иностранными инвесторами для привлечения инвестиций в регионы.

Напомним, 15 октября в Херсоне состоялось открытие первого в Украине регионального офиса евроинтеграции.