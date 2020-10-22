Швеція змінила ковідні рекомендації для груп ризику заради їхнього психічного здоров’я

У четвер уряд Швеції оголосив, що скасовує особливі рекомендації щодо поведінки під час пандемії для людей, старших за 70 років, та представників інших груп ризику.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

З березня літнім людям і особам з інших груп ризику рекомендували уникати будь-яких тісних контактів з людьми за межами своєї сім'ї, в тому числі уникати відвідування магазинів, супермаркетів та інших місць з великою кількістю людей. Тепер ці особливі рекомендації не застосовуватимуться.

"Ця група пішла на великі жертви, щоб захистити себе і зменшити поширення інфекції", - прокоментувала міністр охорони здоров'я і соціальних справ Лена Халленгрен.

Глава Агентства громадської охорони здоров'я Йоган Карлсон сказав, що заходи для осіб, старших за 70 років, дали ефект, але зараз їх недоцільно зберігати, оскільки є докази, що психічне і фізичне здоров'я цих людей постраждало через ізоляцію.

Тепер очікується, що всі люди будуть керуватися однаковими загальними правилами, зокрема - триматися на відстані від інших людей в громадських місцях, уникати великих скупчень людей і залишатися вдома при появі будь-яких симптомів.

Карлсон підкреслив важливість того, що всі вікові групи повинні слідувати цим правилам, аби захистити найбільш вразливі групи в довгостроковій перспективі.

"Ця група серйозно поставилася до весняних рекомендацій, в результаті чого кількість захворювань знизилася, і все менше людей були госпіталізовані в реанімацію. Було врятовано велику кількість життів, але недоцільно, щоб група ризику несла таку велику відповідальність в довгостроковій перспективі", - сказав Карлсон.