Швеция изменила ковидные рекомендации для групп риска ради их психического здоровья

В четверг правительство Швеции объявило, что отменяет особые рекомендации относительно поведения во время пандемии для людей старше 70 лет и представителей других групп риска.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

С марта пожилым людям и лицам из других групп риска рекомендовали избегать любых тесных контактов с людьми за пределами своей семьи, в том числе избегать посещения магазинов, супермаркетов и других мест с большим количеством людей. Теперь эти особые рекомендации применяться не будут.

"Эта группа пошла на большие жертвы, чтобы защитить себя и уменьшить распространение инфекции", - прокомментировала министр здравоохранения и социальных дел Лена Халленгрен.

Глава Агентства общественного здравоохранения Иоганн Карлсон сказал, что меры для лиц старше 70 лет дали эффект, но сейчас их нецелесообразно сохранять, поскольку есть доказательства, что психическое и физическое здоровье этих людей пострадало из-за изоляции.

Теперь ожидается, что все люди будут руководствоваться одинаковыми общими правилами, в частности - держаться на расстоянии от других людей в общественных местах, избегать больших скоплений людей и оставаться дома при появлении каких-либо симптомов.

Карлсон подчеркнул важность того, что все возрастные группы должны следовать этим правилам, чтобы защитить наиболее уязвимые группы в долгосрочной перспективе.

"Эта группа серьезно отнеслась к весенним рекомендаций, в результате чего количество заболеваний снизилось и все меньше людей госпитализировали в реанимацию. Было спасено большое количество жизней, но нецелесообразно, чтобы группа риска несла такую ​​большую ответственность в долгосрочной перспективе", - сказал Карлсон.