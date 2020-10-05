У Швеції припускають, що коронавірусні обмеження триватимуть "принаймні ще рік"

Обмеження, запроваджені у Швеції для стримування епідемії коронавірусу, можуть залишатися "принаймні ще один рік".

Про це заявив глава Агентства громадського здоров’я Швеції Йохан Карлсон, пише "Європейська правда" з посиланням на The Local.

"Ми можемо очікувати, що "коронавірусні" обмеження залишаться ще якийсь час, принаймні ще один рік. Такі заходи, які вживалися у Європі, не дають сталого результату. Ми намагаємося знайти той обсяг, який допоможе стримувати поширення вірусу. Ми не можемо позбутися вірусу, але можемо тримати його на контрольованому рівні", - пояснив він.

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За його словами, не виключені й жорсткіші локальні обмеження, якщо того потребуватиме ситуація.

Це можуть бути певні обмеження на зібрання, рекомендації уникати громадського транспорту і не виходити у місця скупчення людей, окрім як за продуктами у магазин.

Нагадаємо, Швеція, на відміну від решти Європи, від початку епідемії так і не запровадила жорстких "коронавірусних" заборон, обмежуючись рекомендаціями.

Внаслідок цього країна опинилася серед перших за кількістю інфекцій та смертей на душу населення, а її "особливий підхід" зазнав критики і в самій Швеції, і за кордоном.

Влітку у Швеції, як і в більшості країн, де до того був жорсткий карантин, приріст заражень знизився, а зараз знову поступово зростає. Втім, показники поки далекі від рекордів "першої хвилі".

Більшість заражень пов’язані з певним осередком, як спортивні клуби чи студентські вечірки. Органи охорони здоров’я частково пояснюють це початком навчального року та поверненням до офісів, хоча офіційна рекомендація - працювати дистанційно принаймні до кінця 2020 року.

З 1 жовтня скасували чи не єдину жорстку заборону - на відвідини будинків для літніх людей. Інше правило, яке є вимогою, а не рекомендацією - про дистанцію між відвідувачами ресторанів - залишається чинним.

Окрім того, нещодавно стали жорсткішими вимоги до людей з родин, де є хворі на коронавірус - тепер лікар може зобов’язати усіх тимчасово самоізолюватися, з можливістю компенсації заробітної плати за вимушений прогул.

Детальніше про "особливий підхід" Швеції читайте у статті: Експеримент триватиме: чому Швеція не визнає помилкою відмову від жорсткого карантину.