Brexit: Британія і ЄС відновили переговори після тижня суперечок

Велика Британія і Європейський Союз 22 жовтня відновлять переговори про нову торговельну угоду після семи днів, втрачених через погрози і взаємні звинувачення, і всього за кілька тижнів до дедлайну укладення угоди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Британія з минулої п'ятниці відмовлялася відновити переговори після того, як лідери ЄС заявили на саміті, що Лондон має піти на компроміс з невирішених питань.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон дав зрозуміти, що готовий відмовитися від процесу, але після телефонної розмови в середу між учасниками переговорів двох сторін його офіс заявив, що тепер є основа для продовження переговорів.

У спільному документі вони домовилися, що британець Девід Фрост і переговірник ЄС Мішель Барньє проведуть новий раунд переговорів в Лондоні найближчими днями, оскільки обидві сторони попереджають, що угода повинна бути укладена до кінця місяця.

"Переговори будуть проходити за всіма столами переговорів одночасно. Якщо обидві сторони не домовляться про інше, переговори будуть проходити щодня, включаючи вихідні", - йдеться в документі.

Однак в заяві наголошується, що "на цих переговорах нічого не вважається узгодженим до тих пір, поки не буде досягнута остаточна загальна угода".

Британія формально вийшла з ЄС в січні, але за умовами угоди про вихід вона звільниться від структур ЄС тільки після перехідного періоду з 1 січня 2021 року.

Нагадаємо, лідери ЄС на саміті погодилися продовжити переговори з Британією з метою укладення торгової угоди, однак доручили прискорити підготовку до сценарію відсутності угоди.

Раніше Єврокомісія надіслала Британії попередження про порушення угоди про Brexit у зв'язку зі схваленням проєкту "Про внутрішній ринок", що знищує попередні домовленості.