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Росія не повернула Раді Європи 9 млн євро боргу - постпред 

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Росія не повернула Раді Європи 9 млн євро боргу - постпред 

Четвер, 22 жовтня 2020, 16:24

Росія не повернула в бюджет Ради Європи майже 9 млн євро боргу, заявив постійний представник України при РЄ Борис Тарасюк. 

Заяву Тарасюка у четвер наводить пресслужба постійного представництва України при Раді Європи, повідомляє "Європейська правда", 

Відзначається, що така сума коштів приблизно дорівнює дворічним внескам України.

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"Це питання є принциповим і виходить за межі лише фінансового аспекту. Адже одним із основних зобов’язань держави-члена є вчасна сплата внесків до бюджету будь-якої міжнародної організації. 

Росія фінансовим шантажем домоглася виконання Радою Європи всіх своїх цинічних вимог, натомість продовжує ігнорувати виконання взятих на себе зобов’язань", - йдеться у повідомленні українського представництва. 

Нагадаємо, у січні 2020 року ПАРЄ підтвердила повноваження Росії, відхиливши пропозицію представників України та держав-партнерів про санкції. ПАРЄ схвалила доповідь, у якій не згадувались жодні порушення Росії, натомість стверджувалось, що Москва показала прогрес, оскільки заплатила гроші в бюджет Ради Європи та звільнила полонених моряків.

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У вересні 2019 року тогочасний генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд повідомив, що Росія повністю виплатила Раді Європи заборгованість за 2017-2018 роки.

Москва не платила гроші до бюджету РЄ та шантажувала Страсбург припиненням своєї роботи в організації з літа 2017 року, оскільки після анексії Криму російська делегація через санкції не брала участі в роботі ПАРЄ.

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