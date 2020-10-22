Россия не вернула Совету Европы 9 млн евро долга - постпред

Россия не вернула в бюджет Совета Европы почти 9 млн евро долга, заявил постоянный представитель Украины при СЕ Борис Тарасюк.

Заявление Тарасюка в четверг приводит пресс-служба постоянного представительства Украины при Совете Европы, сообщает "Европейская правда",

Отмечается, что такая сумма примерно равна двухлетнему взносу Украины.

"Этот вопрос является принципиальным и выходит за рамки только финансового аспекта. Ведь одним из основных обязательств государства-члена является своевременная уплата взносов в бюджет любой международной организации.

Россия финансовым шантажом добилась выполнения Советом Европы всех своих циничных требований, при этом продолжает игнорировать выполнение взятых на себя обязательств", - говорится в сообщении украинского представительства.

Напомним, в январе 2020 года ПАСЕ подтвердила полномочия России, отклонив предложение представителей Украины и стран-партнеров о санкциях. ПАСЕ одобрила доклад, в котором не упоминались более никакие нарушения России, зато утверждалось, что Москва показала прогресс, поскольку заплатила деньги в бюджет Совета Европы и освободила пленных моряков.

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В сентябре 2019 года тогдашний генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщил, что Россия полностью выплатила Совету Европы задолженность за 2017-2018 годы.

Москва не платила деньги в бюджет СЕ и шантажировала Страсбург прекращением своей работы в организации с лета 2017 года, поскольку после аннексии Крыма российская делегация из-за санкций не принимала участия в работе ПАСЕ.