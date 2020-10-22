Швеція послабила обмеження на проведення культурних і спортивних заходів
Швеція послабила обмеження для спортивних і культурних заходів з визначеними місцями, відкривши шлях для театральних вистав, концертів тощо.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.
Буде дозволена присутність на таких заходах 300 осіб, раніше дозволялося тільки 50 осіб. Водночас були посилені обмеження для нічних клубів.
"Організатори заходів у сфері культури і спорту продемонстрували явне бажання взяти на себе відповідальність за організацію заходів, тепер у них буде можливість взяти на себе цю відповідальність", - заявила міністр спорту і культури Швеції Аманда Лінд.
Організаторам заходу необхідно забезпечити, щоб всі відвідувачі сиділи на відстані не менше одного метра один від одного, хоча групи з двох осіб зможуть сидіти ближче. Нові правила набудуть чинності 1 листопада.
Водночас уряд запровадив нові обмеження для нічних клубів, які обмежать кількість людей всередині до 50 осіб одночасно.
Уряд Швеції раніше планував дозволити сидячі заходи за участю до 500 осіб з 15 жовтня, але відклав ухвалення заходів, побачивши зростання числа випадків коронавірусу.
Прем'єр-міністр Швеції Стефан Льовен сказав, що фотографії і відео, поширювані в останні тижні з переповнених нічних клубів, демонструють "неповагу" до медичного персоналу, який старанно лікує пацієнтів з коронавірусом.
"Це кінець вечірок для нічних клубів, і так воно і буде, скільки б часу не знадобилося", - сказав він.
Раніше уряд Швеції оголосив, що скасовує особливі рекомендації щодо поведінки під час пандемії для людей, старших за 70 років, та представників інших груп ризику.