Швеция ослабила ограничения на культурные и спортивные мероприятия

Швеция ослабила ограничения для спортивных и культурных мероприятий с определенными местами, открыв путь для театральных представлений, концертов и т.п.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Будет разрешено присутствие на таких мероприятиях 300 человек, ранее разрешалось только 50 человек. В то же время были усилены ограничения для ночных клубов.

"Организаторы мероприятий в сфере культуры и спорта продемонстрировали явное желание взять на себя ответственность за организацию мероприятий, теперь у них будет возможность взять на себя эту ответственность", - заявила министр спорта и культуры Швеции Аманда Линд.

Организаторам мероприятия необходимо, чтобы все посетители сидели на расстоянии не менее одного метра друг от друга, хотя группы из двух человек смогут сидеть ближе. Новые правила вступят в силу 1 ноября.

В то же время правительство ввело новые ограничения для ночных клубов, которые ограничат количество посетителей внутри до 50 человек одновременно.

Правительство Швеции ранее планировало разрешить сидячие мероприятия с участием до 500 человек с 15 октября, но отложило принятие мер, увидев рост числа случаев коронавируса.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен сказал, что фотографии и видео, распространяемые в последние недели из переполненных ночных клубов, демонстрируют "неуважение" к медицинскому персоналу, который старательно лечит пациентов с коронавирусом.

"Это конец вечеринок для ночных клубов, и так оно и будет, сколько бы времени не понадобилось", - сказал он.

Ранее правительство Швеции объявило, что отменяет особые рекомендации относительно поведения во время пандемии для людей старше 70 лет, и представителей других групп риска.