Чеський міністр, який порушив карантин, відмовився йти у відставку на вимогу прем’єра

Міністр охорони здоров’я Чехії роман Примула заявив, що не порушив жодних правил і не збирається йти у відставку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

"Я стою тут як людина, яка проповідує воду і п’є вино. Але я нічого не порушував і з цієї причини не маю наміру іти у відставку", - сказав Примула, додавши, що у прем’єра Андрея Бабіша, звичайно, є можливість відкликати його.

Міністр заявив, що інкримінована йому зустріч відбулася не в залі ресторану, а в приватному приміщенні Вишеградського капітулу. Тому він наполягає на тому, що не порушив жодного з діючих правил.

Раніше голова фракції прем’єрської партії ANO Ярослав Фалтинек в п'ятницю вранці вибачився перед депутатами за те, що запросив Примулу в ресторанний зал.

Президент Мілош Земан у свою чергу висловив сумніви з приводу відставки Примули.

Відставки Примули хоче прем’єр-міністр.

"Мене не хвилює, що там зробили міністр і Фалтинек. Ми не можемо проповідувати воду і пити вино. Я вважаю, що міністр повинен без зайвих слів подавати приклад", - заявив Бабіш.

Згідно з Конституцією Чехії, міністра звільняє з посади президент за поданням прем'єр-міністра. Якщо міністр подасть заяву про відставку, президент може її відхилити.

"З цієї причини я попросив міністра піти у відставку. Якщо він цього не зробить, я його звільню", - додав Бабіш, маючи на увазі, що він попросить президента Мілоша Земана звільнити міністра.

Журналісти зафіксували, як Роман Примула відвідав один з ресторанів Праги 21 жовтня. Крім нього там також були інші представники політичної еліти, зокрема, голова фракції прем’єрської партії ANO Ярослав Фалтинек. При тому, що всі заклади в країні згідно з карантинними обмеженнями мали зачинитися.