Чешский министр, нарушивший карантин, отказался уходить в отставку по требованию премьера

Министр здравоохранения Чехии Роман Примула заявил, что не нарушил никаких правил и не собирается уходить в отставку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

"Я стою здесь как человек, который проповедует воду и пьет вино. Но я ничего не нарушал и по этой причине не намерен уходить в отставку", - сказал Примула, добавив, что у премьера Андрея Бабиша, конечно, есть возможность отозвать его.

Министр заявил, что вменяемая ему встреча состоялась не в зале ресторана, а в частном помещении Вышеградского капитула**. Поэтому он настаивает на том, что не нарушил ни одного из действующих правил.

Ранее председатель фракции премьерской партии ANO Ярослав Фалтинек в пятницу утром извинился перед депутатами за то, что пригласил Примулу в ресторанный зал.

Президент Земан в свою очередь выразил сомнения по поводу отставки Примулы.

Отставки Примулы хочет премьер-министр.

"Меня не волнует, что там сделали министр и Фалтинек. Мы не можем проповедовать воду и пить вино. Я считаю, что министр должен без лишних слов подавать пример", - заявил Бабиш.

Согласно Конституции Чехии, министра освобождает от должности президент по представлению премьер-министра. Если министр подаст заявление об отставке, президент может его отклонить.

"По этой причине я попросил министра уйти в отставку. Если он этого не сделает, я его уволю", - добавил Бабиш, имея в виду, что он попросит президента Милоша Земана уволить министра.

Журналисты зафиксировали, как Роман Примула посетил один из ресторанов Праги 21 октября. Кроме него там также были другие представители политической элиты, в частности, председатель фракции премьерской партии ANO Ярослав Фалтинек. При том, что все заведения в стране согласно карантинным ограничениям должны были закрыться.