Коронавирус в Нидерландах: 10 000 случаев за сутки, больных снова отправляют в Германию

Органы здравоохранения Нидерландов сообщили о 10 007 новых случаев коронавируса в сутки, это на 726 больше, чем днем ​​ранее.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал NOS.

Количество инфекций в Нидерландах резко возрастает в течение нескольких дней. Однако это не обязательно означает, что вирус распространяется быстрее. Одной из причин может быть то, что проводится больше тестов, которые выявляют больше инфекций.

Так ли это на этой неделе, станет понятно во вторник: национальный институт здравоохранения только раз в неделю сообщает, какой процент сданных тестов является положительным.

248 новых больных попали в больницу, это на 10 больше, чем вчера. В реанимацию попали 43 новых пациента, на 13 меньше, чем вчера.

Всего в больницах находятся 2073 человека с коронавирусом, 472 из них - в реанимации. За последние сутки больше больных с коронавирусом было принято, чем выписано.

Также сообщается о 47 погибших. За последние семь дней регистрировалось в среднем 37 смертей в день против 24 смертей в день неделей ранее.

Агентство Reuters сообщило, что Нидерланды вновь начали перевозки пациентов с коронавирусом в Германию.

Больница Флево в городе Альмере заявила, что перевезет двух своих пациентов интенсивной терапии на вертолете в больницу в Мюнстере, примерно в 65 км к востоку от голландско-немецкой границы.

Во время первой волны в марте и апреле десятки голландских пациентов были перевезены в Германию, где мощность интенсивной терапии значительно больше, чем в Нидерландах.

Нидерландская больничная ассоциация LCPS заявила, что ожидает перевозки еще четырех пациентов в Германию в течение выходных.

Нидерланды - вторая страна в Европе по темпам распространения коронавируса после Чехии, которая на этой неделе объявила локдаун.