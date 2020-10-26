Партія Меркель відмовилась від особистого голосування за нового лідера через коронавірус

Правляча німецька партія Християнських демократів (ХДС) прийняла рішення не проводити з'їзд за особистою участю делегатів для вибору нового лідера.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Під час п'ятигодинних консультацій в Берліні в неділю керівництво партії вирішило не збирати 1001 делегата на зустріч, яка повинна відбутися в Штутгарті в грудні, і обговорило альтернативний формат голосування.

Остаточне рішення очікується в понеділок. Переможець у керівництві ХДС буде вважатися фаворитом на пост канцлера замість Ангели Меркель на виборах, які відбудуться наступного року.

Поки не зрозуміло, чи буде партійна конференція перенесена на наступний рік або замінена так званим гібридним форматом, коли в одних місцях будуть проводитися особисті заходи, а в інших - віртуальні. Третій варіант - голосування поштою.

У Німеччині останнім часом спостерігається різке зростання числа випадків коронавірусу, яке почалося з настанням прохолоднішої погоди. У неділю Інститут Роберта Коха підтвердив понад 11 000 нових випадків.

Меркель закликала громадськість уникати поїздок і скорочувати контакти з іншими людьми у вихідні дні.