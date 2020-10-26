Партия Меркель отказалась от личного голосования за нового лидера из-за коронавируса

Правящая немецкая партия Христианских демократов (ХДС) приняла решение не проводить съезд с личным участием делегатов для выбора нового лидера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Во время пятичасовых консультаций в Берлине в воскресенье руководство партии решило не собирать 1001 делегата на встречу, которая должна состояться в Штутгарте в декабре, и обсудило альтернативный формат голосования.

Окончательное решение ожидается в понедельник. Победитель в руководстве ХДС будет считаться фаворитом на пост канцлера вместо Ангелы Меркель на выборах, которые состоятся в следующем году.

Пока не ясно, будет ли партийная конференция перенесена на следующий год или заменена так называемым гибридным форматом, когда в одних местах будут проводиться личные мероприятия, а в других - виртуальные. Третий вариант - голосование по почте.

В Германии в последнее время наблюдается резкий рост числа случаев коронавируса, который начался с наступлением более прохладной погоды. В воскресенье Институт Роберта Коха подтвердил более 11 000 новых случаев.

Меркель призвала общественность избегать поездок и сокращать контакты с другими людьми в выходные дни.