Італія застерегла громадян від поїздок за кордон через "другу хвилю"

У понеділок міністерство закордонних справ Італії застерегло громадян від непотрібних поїздок за кордон і заявило, що не виключає нових обмежень на подорожі через погіршення рівня зараження коронавірусом по всій Європі.

Про це йдеться у повідомленні міністерства в понеділок, пише "Європейська правда".

"Враховуючи погіршення епідеміологічної ситуації в Європі, міністерство закордонних справ рекомендує усім співвітчизникам уникати поїздок за кордон, якщо вони не обумовлені суворо необхідними причинами", - йдеться в заяві.

Міністерство також попередило, що поїздки до Італії можуть бути ускладнені новими обмеженнями, як це вже траплялося раніше, коли країна почала обмежувати в'їзд з багатьох країн на початку пандемії.

"Слід також зазначити, що з огляду на велику кількість заражень у багатьох європейських країнах не можна виключати подальші обмеження на поїздки, що може загрожувати ускладненням повернення до Італії", - попередило міністерство.

Міністерство також попередило про небезпеку подорожей за межі Європи.

"Проблеми з репатріацією можуть виникнути з набагато більш серйозними наслідками у разі поїздок до місць за межами ЄС", - сказано в повідомленні.

Італія наразі дозволяє подорожі з країн Європи та Шенгенської зони, водночас поїздки з багатьох країн за межами Європи залишаються суворо обмеженими.