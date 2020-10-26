Италия предостерегла граждан от поездок за границу из-за "второй волны"

В понедельник министерство иностранных дел Италии предостерегло граждан от ненужных поездок за границу и заявило, что не исключает новых ограничений на путешествия из-за ухудшения уровня заражения коронавирусом по всей Европе.

Об этом говорится в сообщении министерства в понедельник, пишет "Европейская правда".

"Учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации в Европе, министерство иностранных дел рекомендует всем соотечественникам избегать поездок за границу, если они не обусловлены строго необходимыми причинами", - говорится в заявлении.

Министерство также предупредило, что поездки в Италию могут быть осложнены новыми ограничениями, как это уже случалось раньше, когда страна начала ограничивать въезд из многих стран в начале пандемии.

"Следует отметить, что, учитывая большое количество заражений во многих европейских странах, нельзя исключать дальнейшие ограничения на поездки, что может угрожать осложнением возвращения в Италию", - предупредило министерство.

Министерство также предупредило об опасности поездок за пределы Европы.

"Проблемы с репатриацией могут возникнуть с гораздо более серьезными последствиями в случае поездок в места за пределами ЕС", - сказано в сообщении.

Италия пока позволяет путешествия по странам Европы и Шенгенской зоны, одновременно поездки из многих стран за пределами Европы остаются строго ограниченными.