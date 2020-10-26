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У Бельгії лікарів з коронавірусом просять продовжувати працювати

Понеділок, 26 жовтня 2020, 20:15

На тлі різкого зростання захворюваності та госпіталізацій лікарів у бельгійському місті Льєж попросили продовжувати працювати, навіть якщо у них є коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Як повідомляється, близько чверті медичного персоналу у Льєжі захворіли на COVID-19.

Наразі 10 лікарень звернулися з проханням, щоб персонал, у якого позитивний результат тесту, але немає симптомів захворювання, продовжував працювати.

Глава бельгійської Асоціації медичних союзів заявив, що у них немає вибору, якщо вони хочуть запобігти краху лікарняної системи протягом декількох днів.

Доктор Філіп Девос визнав, що існує очевидний ризик передачі вірусу пацієнтам.

Кожна третя людина у Льєжі, що пройшла тестування, повертається з позитивним результатом на вірус. Лікарні переводять пацієнтів в інші місця і скасовують нетермінові операції, через кілька днів після того, як міністр охорони здоров'я Франк Ванденбрук попередив, що країна близька до "цунамі" інфекцій, і влада "більше не контролює те, що відбувається".

Як повідомлялося, Бельгії може забракнути ліжок у відділеннях інтенсивної терапії протягом двох тижнів, якщо число людей в лікарнях продовжить зростати нинішніми темпами.

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