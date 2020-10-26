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В Бельгии врачей с коронавирусом просят продолжать работать

Понедельник, 26 октября 2020, 20:15

На фоне резкого роста заболеваемости и госпитализаций врачей в бельгийском городе Льеж попросили продолжать работать, даже если у них есть коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Как сообщается, около четверти медицинского персонала в Льеже заболели COVID-19.

Сейчас 10 больниц обратились с просьбой, чтобы персонал, у которого положительный результат теста, но нет симптомов заболевания, продолжал работать.

Глава бельгийской Ассоциации медицинских союзов заявил, что у них нет выбора, если они хотят предотвратить крах больничной системы в течение нескольких дней.

Доктор Филип Девос признал, что существует очевидный риск передачи вируса пациентам.

Каждый третий человек в Льеже, прошедший тестирование, возвращается с положительным результатом на вирус. Больницы пациентов переводят в другие места и отменяют несрочные операции, через несколько дней после того, как министр здравоохранения Франк Ванденбрук предупредил, что страна близка к "цунами" инфекций, и власть больше не контролирует то, что происходит".

Как сообщалось, Бельгии может не хватить коек в отделениях интенсивной терапии в течение двух недель, если число людей в больницах продолжит расти нынешними темпами.

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