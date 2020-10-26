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Франція не планує бойкоту турецьких товарів

Понеділок, 26 жовтня 2020, 20:59

Франція не планує бойкоту турецьких товарів і продовжить переговори і відносини з Туреччиною і її президентом.

Про це заявив у понеділок міністр торгівлі Франції Франк Рістер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"На порядку денному немає жодної відплати", - сказав Рістер.

Проте він знову підтвердив засудження урядом недавніх коментарів президента Туреччини Таїпа Ердогана про президента Еммануеля Макрона.

Ердоган закликав співвітчизників припинити купувати французькі товари, приєднавшись до закликів по всьому мусульманському світу до споживчого бойкоту на знак протесту проти зображень пророка Мухаммеда, що демонструються у Франції, які мусульмани вважають богохульними.

Нагадаємо, 24 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Макрону потрібно "лікувати психіку" через політику президента Франції щодо мусульманської меншини.

Після цього Франція відкликала свого посла в Туреччині для консультацій.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель розкритикував президента Туреччини, назвавши його висловлювання неприйнятними.

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