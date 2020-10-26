Франция не планирует бойкота турецких товаров и продолжит переговоры и отношения с Турцией и ее президентом.

Об этом заявил в понедельник министр торговли Франции Франк Ристер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"На повестке дня нет никакого возмездия", - сказал Ристер.

Однако он снова подтвердил осуждение правительством недавних комментариев президента Турции Тайипа Эрдогана о президенте Эммануэля Макрона.

Эрдоган призвал соотечественников прекратить покупать французские товары, присоединившись к призывам по всему мусульманскому миру до потребительского бойкота в знак протеста против изображений пророка Мухаммеда, что демонстрируются во Франции, которые мусульмане считают богохульными.

Напомним, 24 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Макрону нужно "лечить психику" из-за политики президента Франции в отношении мусульманского меньшинства.

После этого Франция отозвала своего посла в Турции для консультаций.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал президента Турции, назвав его высказывания неприемлемыми.