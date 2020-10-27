В Італії масові протести проти жорстких коронавірусних обмежень

По всій Італії в понеділок увечері відбулися протести проти жорстких обмежень, пов'язаних з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів, які, своєю чергою, кидали каміння і пляшки перед штаб-квартирою регіону Ломбардія в Мілані.

Потім поліція розігнала учасників несанкціонованого маршу на найвідомішій торговій вулиці міста, повідомляється про декілька затриманих.

У Турині під час протестів були розграбовані два магазини в центрі міста групами демонстрантів.

Таксисти в Турині заблокували центральну площу Кастелло, в Кремоні ресторатори били посудом перед префектурою, а потім залишили їх на землі, як кладовище посуду, в Тревізо в тисячі людей пройшли маршем по центру міста.

Також протести пройшли в Неаполі і Генуї.

Число нових випадків коронавірусу в Італії знизилося до 17012 за останню добу, зареєстровано 141 померлого. Але кількість тестів також зменшилася: 124 686, що приблизно на 40 000 менше, ніж днем ​​раніше.

Кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії збільшилася на 76, досягнувши 1 284 осіб. Всього госпіталізовано 12 997 осіб, що на 991 осіб більше, ніж у неділю. У домашній ізоляції знаходяться 222 403 осіб.

Відсоток позитивних результатів тестів становить близько 13,6%.

Нагадаємо, 25 жовтня уряд Італії запровадив подальші обмеження, щоб стримати другу хвилю пандемії коронавірусу, в тому числі закриття барів і ресторанів з 18:00.