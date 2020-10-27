В Италии массовые протесты против жестких коронавирусных ограничений

По всей Италии в понедельник вечером прошли протесты против жестких ограничений, связанных с коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, которые, в свою очередь, бросали камни и бутылки перед штаб-квартирой региона Ломбардия в Милане.

Затем полиция разогнала участников несанкционированного марша на известной торговой улице города, сообщается о нескольких задержанных.

В Турине во время протестов были разграблены два магазина в центре города группами демонстрантов.

Таксисты в Турине заблокировали центральную площадь Кастелло, в Кремоне рестораторы били посудой перед префектурой, а затем оставили ее на земле, как кладбище посуды, в Тревизо в тысячи людей прошли маршем по центру города.

Также протесты прошли в Неаполе и Генуе.

Число новых случаев коронавируса в Италии снизилось до 17012, за последние сутки зарегистрировано 141 умершего. Но количество тестов также уменьшилась: 124686, что примерно на 40 000 меньше, чем днем ​​ранее.

Количество пациентов в отделениях интенсивной терапии увеличилась на 76, достигнув 1284 человек. Всего госпитализированы 12 997 человек, что на 991 человек больше, чем в воскресенье. В домашней изоляции находятся 222 403 человек.

Процент положительных результатов тестов составляет около 13,6%.

Напомним, 25 октября правительство Италии ввел дальнейшие ограничения, чтобы сдержать вторую волну пандемии коронавируса, в том числе закрытие баров и ресторанов с 18:00.