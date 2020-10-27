В Азербайджані відкрилося перше почесне консульство України

В Азербайджані відбулася урочиста церемонія з нагоди призначення почесного консула України в місті Шемахи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві посольства України в Азербайджані.

"Під час церемонії Посол України в Азербайджанській Республіці Владислав Каневський передав новопризначеному почесному консулу України в місті Шемахи Мехралі Гасимову консульський патент та вручив службове посвідчення. Сторони підписали Угоду про функції та обов’язки Почесного консула України у місті Шемахи", - йдеться у повідомленні.

Мехралі Гасимов - випускник Київського інституту міжнародних відносин. Обіймав різні посади в міжнародних компаніях SAP і DeGolyer & MacNaughton Corporation, приватний підприємець.

"Відкриття першого почесного консульства України в Азербайджані є свідченням високої динаміки співпраці між обома країнами та створює сприятливі умови для подальшого розширення торгово-економічних, культурно-гуманітарних та регіональних зав’язків між нашими державами", - зазначили в українському посольстві.

Консульський округ почесного консула України у місті Шемахи охоплюватиме Агдаський, Ахсуйський, Гобустанський, Гьойчайський, Ісмаіллинський та Шемахинський райони Азербайджану.