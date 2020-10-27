В Азербайджане открылось первое почетное консульство Украины

В Азербайджане состоялась торжественная церемония по случаю назначения почетного консула Украины в городе Шемахи.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении посольства Украины в Азербайджане.

"Во время церемонии Посол Украины в Азербайджанской Республике Владислав Каневский передал новоназначенному почетному консулу Украины в городе Шемахи Мехрали Гасымову консульский патент и вручил служебное удостоверение. Стороны подписали Соглашение о функциях и обязанностях Почетного консула Украины в городе Шемахи", - говорится в сообщении.

Мехрали Гасымов - выпускник Киевского института международных отношений. Занимал различные должности в международных компаниях SAP и DeGolyer & MacNaughton Corporation, частный предприниматель.

"Открытие первого почетного консульства Украины в Азербайджане является свидетельством высокой динамики сотрудничества между обеими странами и создает благоприятные условия для дальнейшего расширения торгово-экономических, культурно-гуманитарных и региональных завязок между нашими государствами", - отметили в украинском посольстве.

Консульский округ почетного консула Украины в городе Шемахи охватывать Агдаский, Ахсуйский, Гобустанский, Гьойчайский, Исмаиллинский и Шемахинский районы Азербайджана.